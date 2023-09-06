"Противник готовится взять реванш": Сырский рассказал о ситуации на восточных направлениях фронта

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Сырский рассказал, что на Купянском направлении российские оккупанты завершают подготовку штурмовых отрядов. Враг ежедневно обстреливает украинские позиции из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и опрокинуты с территории России.

По словам Сырского, на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Захватчики пытаются удержать занимаемые позиции. Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что украинские подразделения героически выбивают оккупантов с родной земли.

Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Александр Сырский и украинский военный. Фото: t.me/militarymediacenter

"В таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, возникающие с его стороны. Именно решению этих вопросов была посвящена моя работа в воинских частях ОТГ Лиман и Соледар. Совместно с командирами ОТГ, бригад были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения", — рассказал Сырский.

Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Он подчеркнул, что основная задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении.

"Но главное — сделать это с минимальными потерями среди наших защитников. Верю в наших героев, мы победим!" — добавил Сырский.

Александр Сырский и украинские военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 610 человек. Также враг продолжает безумными темпами терять важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что украинские военные продолжают наступление на запад Запорожской области. Им удалось добиться успеха на этом направлении.