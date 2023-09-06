Українські військові досягли успіху на заході Запорізької області, — ISW

Українські військові. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"На відео з геолокацією, опублікованому 5 вересня, видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного, що вказує на те, що українські війська просунулися в район поблизу населеного пункту, який, як раніше стверджували російські війська, перебуває під їхнім контролем", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного і на північний захід від Вербового (близько 10 км на схід від Роботиного).

У звіті йдеться, що геолокаційні дані про українські сили на північний захід від Вербового свідчать про те, що ЗСУ просуваються вздовж лінії російських укріплень, яка проходить в цьому населеному пункті.

Українські військові джерела також підтвердили ISW, що ЗСУ досягли успіху в напрямку Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхова, а також розповіли, що вони проводять успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати склади боєприпасів російських окупантів. Ворог залишається без озброєння. Так, військові 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищили склад боєприпасів противника.

Також ми писали, бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.