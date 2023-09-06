Втрати російських окупантів на 6 вересня: нова статистика Генштабу ЗСУ

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 610 осіб. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу техніку для ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищені окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в України було ліквідовано приблизно 266 290 окупантів. За минулу добу загарбники залишилися без восьми танків, 12 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, однієї РСЗВ та семи безпілотників.

Загальні втрати ворога за час війни:

особового складу — близько 266 290 (+610) осіб;

танків — 4 497 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 682 (+12) одиниць;

артилерійських систем — 5 685 (+36) одиниць;

РСЗВ — 748 (+1) одиниць;

засоби ППО — 505 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 519 (+7);

крилатих ракет — 1 447 (+0);

кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 190 (+15) одиниць;

спеціальної техніки — 852 (+1).

Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалася 560 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує обстріли, а ЗСУ — хоробро знищують загарбників.

Також ми писали, що українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.

Додамо, бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.