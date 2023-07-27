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Путин жалуется, что Украина усилила фронтовые атаки за последние несколько дней

27 июля 2023 23:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путин жалуется, что Украина усилила фронтовые атаки за последние несколько дней
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" 27 июля 2023 года. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент России Владимир Путин заявляет, что Украина усилила свои фронтовые атаки за последние несколько дней. И хотя Путин говорит, что каждый украинский штурм отражен, он не уточняет, какой ценой все это достигается.

Об этом пишет агентство Rеuters.

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В агентстве отмечают, что российский президент таки признает, что ВСУ давят и гонят армию РФ из Украины. По словам Путина, Украина за последние несколько дней усилила атаки на фронте.

Отвечая на вопросы об этих сообщениях, советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что на передовой "ничего нового" не происходит.

"На юге мы медленно, но уверенно двигаемся вперед", — заявил он.

Министерство обороны России также заявляет, что российские войска отразили украинские атаки в районе села Клещиевка под Бахмутом и севернее Роботино на линии фронта в Запорожской области.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Telegram, что под Бахмутом украинские войска "постепенно продвигаются", а под Клещиевкой, Курдюмовкой и Андреевкой продолжаются бои.

Напомним, украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. Сегодня, 27 июля, они освободили село Старомайорское Донецкой области.

Глава государства опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили село Старомайорское Донецкой области. Населенный пункт вернулся под контроль Украины.

Также мы писали, что нацгвардейцы в составе Сил обороны преуспели в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.

Добавим, аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

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