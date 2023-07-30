В ISW розповіли, чому росіяни намагаються показати контрнаступ ЗСУ невдалим

Українські військові та самохідна гаубиця. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Провійськовий простір РФ приєднався до поширення наративів Кремля про нібито невдалий контрнаступ ЗСУ. Росіяни перебільшують українські втрати, називаючи це "провалом".

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW розповіли, що так званий російський провоєнний ультранаціоналістичний інформаційний простір об'єднуються навколо наративних зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб представити український контрнаступ як провал, перебільшуючи українські втрати. Росіяни занижують свої втрати та виклики.

Відомі мілблогери РФ все частіше представляють українські контрнаступальні операції як серію невдалих атак уздовж усієї лінії фронту.

"Російські мілблогери широко розповсюдили відеозапис від 29 липня, стверджуючи, що на ньому видно, як один російський танк розгромив цілу українську роту бронетехніки, ніби ця подія сталася нещодавно, але насправді відеозапис датований 7 червня, і на ньому видно, як російські артилерійські підрозділи завдають удару по українській колоні", — йдеться у повідомленні.

Аналітики заявили, що раніше РФ вже поширювала старі відеозаписи на підтримку тверджень про те, що українські війська зазнають значних втрат бронетехніки. ISW повідомляє, що російські ресурси навмисно збільшують кількість відеозаписів, аби підтримати кремлівську версію подій.

"Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що українські війська втратили 39 бронемашин за кілька днів боїв на заході Запорізької області, що стало помітним перегином у його перебільшенні українських втрат під час українського контрнаступу", — наголошують аналітики.

Раніше Інститут вивчення війни вже розповідав, що Кремль змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити можливості успішного контрнаступу ЗСУ та просувати себе як "керівника" військових дій.

Нагадаємо, 29 липня, Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

Також ми писали, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невдовзі тимчасово окупований Крим буде звільнено.