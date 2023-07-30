У Силах оборони розповіли, який напрямок фронту наразі "найгарячіший"

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень. Фото: АрміяInform

Російські окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Загарбники кидають на фронт загони "шторм-Z". Здебільшого вони складаються з в'язнів.

Про це розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

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"Найгарячіший" напрямок фронту

За словами Шершня, район Мар'їнки є "найгарячішим" напрямком фронту. Українські військові продовжують стримувати російський наступ на околицях міста.

"Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Йдеться про штурми загонів "шторм-Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка — Мар'їнка", — зазначив речник.

За його словами, українські військові продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Російські окупанти намагаються контратакувати поблизу села Старомайорське Донецької області.

"У районі Роботине помічено посилення оборони ворога у живій силі, що прибула з Маріуполя", — додав Шершень.

Нагадаємо, українські військові продовжують досягати успіху на фронті. Вони звільнили село Старомайорське Донецької області.

Також ми писали, що 29 липня, Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

Додамо, бійці 120 бригади територіальної оборони ЗСУ активно беруть участь в бойових діях та нищать ворога. Нещодавно вони провели успішний штурм.