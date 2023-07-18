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Путін передав привіт загиблим російським окупантам

18 липня 2023 16:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін передав привіт загиблим російським окупантам
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін передав привіт загиблим окупантам на війні в Україні. Це відбулося під час його зустрічі з губернатором Іркутської області.

Відео поширилося у Telegram-каналах

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Привіт від Путіна загиблим росіянам

Президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим заслухав розповідь про військових РФ, які загинули на війні в Україні.

"Привіт їм усім передавайте", — відреагував Путін на смерть своїх військових.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може використати касетні боєприпаси у війні. Це країна зробить у тому випадку, якщо Україна застосує таке озброєння першою. 

Також ми писали, що Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, це "створює загрозу для безпеки РФ".

Додамо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни не хочуть воювати в Україні. Тому смерть президента Російської Федерації Володимира Путіна, який прагне продовжувати військові дії, позитивно вплине на ситуацію.

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