Путин передал привет погибшим российским оккупантам

Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин передал привет погибшим оккупантам на войне в Украине. Это произошло во время его встречи с губернатором Иркутской области.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Привет от Путина погибшим россиянам

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым заслушал рассказ о военных РФ, погибших на войне в Украине.

"Привет им всем передавайте", — отреагировал Путин на смерть своих военных.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может использовать кассетные боеприпасы в войне. Это страна сделает в том случае, если Украина применит такое вооружение первой.

Также мы писали, что Владимир Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО. По его словам, это "создает угрозу для безопасности РФ".

Добавим, глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не хотят воевать в Украине. Поэтому смерть президента Российской Федерации Владимира Путина, стремящегося продолжать военные действия, положительно повлияет на ситуацию.