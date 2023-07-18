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Путин передал привет погибшим российским оккупантам

18 июля 2023 16:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин передал привет погибшим российским оккупантам
Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин передал привет погибшим оккупантам на войне в Украине. Это произошло во время его встречи с губернатором Иркутской области.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Привет от Путина погибшим россиянам

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым заслушал рассказ о военных РФ, погибших на войне в Украине.

"Привет им всем передавайте", — отреагировал Путин на смерть своих военных.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может использовать кассетные боеприпасы в войне. Это страна сделает в том случае, если Украина применит такое вооружение первой.

Также мы писали, что Владимир Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО. По его словам, это "создает угрозу для безопасности РФ".

Добавим, глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не хотят воевать в Украине. Поэтому смерть президента Российской Федерации Владимира Путина, стремящегося продолжать военные действия, положительно повлияет на ситуацию.

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