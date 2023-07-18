Путин передал привет погибшим российским оккупантам
Российский диктатор Владимир Путин передал привет погибшим оккупантам на войне в Украине. Это произошло во время его встречи с губернатором Иркутской области.
Видео распространилось в Telegram-каналах.
Привет от Путина погибшим россиянам
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым заслушал рассказ о военных РФ, погибших на войне в Украине.
"Привет им всем передавайте", — отреагировал Путин на смерть своих военных.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может использовать кассетные боеприпасы в войне. Это страна сделает в том случае, если Украина применит такое вооружение первой.
Также мы писали, что Владимир Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО. По его словам, это "создает угрозу для безопасности РФ".
Добавим, глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не хотят воевать в Украине. Поэтому смерть президента Российской Федерации Владимира Путина, стремящегося продолжать военные действия, положительно повлияет на ситуацию.