Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

Сегодня путин встретился с лидером Китая

Российский диктатор владимир путин прокомментировал информацию о планах по поставке Украине снарядов с обедненным ураном от Британии. Он пригрозил, что россия "будет вынуждена реагировать" на предоставление Украине таких боеприпасов.

Об этом владимир путин заявил на пресс-брифинге с лидером Китая Си Цзиньпином.

Комментарий российского диктатора

"Похоже, что Запад решил воевать с россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле... Если все это будет происходить, то соответственно россия вынуждена будет реагировать", — сказал путин.

Министр обороны россии Сергей Шойгу также отреагировал на поставку снарядов с ураном Украины. Он заявил, что после заявления Британии до ядерного столкновения остается "все меньше и меньше" ступеней.

Напомним, Британия намерена передать Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

Также ранее сообщалось, что несколько стран Европейского союза готовятся конкретизировать инициативу по оказанию помощи Украине, предлагая передать Вооруженным силам Украины 1 миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года. Эта инициатива уже получила поддержку стран Балтии, Польши, Финляндии и Румынии. Она включена в проект заключения саммита Европейского союза, который состоится 23-24 марта.

Фото: SPUTNIK/REUTERS