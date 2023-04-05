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путин в очередной раз обвинил США в войне в Украине

5 апреля 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент россии владимир путин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Диктатор рф владимир путин вновь обвинил Соединенные Штаты Америки в войне в Украине. По его словам, поддержка "цветных революций" привела к украинскому кризису.

Об этом он заявил на выступлении в Кремле.

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"Использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций, в конечном счете и привело к украинскому кризису и деградации российско-американских отношений", — сказал российский диктатор.

Напомним, Кремль продолжает пытаться убедить российскую общественность в том, что война в Украине не приведет к значительным экономическим последствиям. Недавно президент россии владимир путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где обсуждал экономические проблемы рабочих.

Также мы писали, что российское руководство обвиняет Украину в причастности к ликвидации Владлена Татарского. Спикер путина Дмитрий Песков даже заявил, что из-за таких инцидентов и была начата полномасштабная война.

Добавим, президент рф владимир путин, постоянно уверявший россиян, что "от санкций только польза", признал, что введенные Западом ограничения все же могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны.

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