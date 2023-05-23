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ПВК "Вагнер" шукає шляхи покупки озброєння, — Держдепартамент США

23 травня 2023 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ПВК "Вагнер" шукає шляхи покупки озброєння, — Держдепартамент США
Вагнерівець переносить боєприпаси. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер зазначив, що Сполучені Штати знають про те, що ПВК "Вагнер" намагається таємно придбати озброєння та використовує для цього Малі. Крім того, компанія може використовувати фальшиві документи для здійснення свого задуму. 

Про це повідомляє Голос Америки.

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"Є ознаки того, що ПВК "Вагнер" намагалася придбати військові системи в іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі (яка використовується) як третя сторона. Поки що ми не бачили жодних ознак того, що ці закупівлі були завершені... але ми уважно стежимо за ситуацією", — зазначив Міллер.

Він заявив, що США ввели санкції проти тих осіб та організацій, які підтримують дії ПВК "Вагнер". Також за словами Міллера, незабаром Вашингтон зможе розкрити нову інформацію стосовно цього.

Нагадаємо, що Російська Федерація зазнала серйозного психологічного удару після інформації про знищення гіперзвукових ракет "Кинджал" у небі над Києвом. Кремлю доведеться переглянути увесь процес виготовлення ракет.

Також ми повідомляли, що нещодавно під окупованим Сімферополем зійшов з рейок потяг, що зірвало доставку озброєння для окупантів. Аварія заблокувала єдину залізничну лінію до порту, де базується Чорноморський флот Росії. 

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