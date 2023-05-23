ЧВК "Вагнер" ищет пути покупки вооружения, — Госдепартамент США

Вагнеровец переносит боеприпасы. Фото: российские СМИ

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что Соединенные Штаты знают о том, что ЧВК "Вагнер" пытается тайно приобрести вооружение и использует для этого Мали. Кроме того, компания может задействовать ложные документы для осуществления своего замысла.

Об этом сообщает Голос Америки.

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"Есть признаки того, что ЧВК "Вагнер" пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали (используемое) как третья сторона. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти закупки были завершены... но мы внимательно следим за ситуацией", — отметил Миллер.

Он заявил, что США ввели санкции против лиц и организаций, которые поддерживают действия ЧВК "Вагнер". Также по словам Миллера, в скором времени Вашингтон сможет раскрыть новую информацию по этому поводу.

Напомним, что Российская Федерация получила серьезный психологический удар после информации об уничтожении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в небе над Киевом. Кремлю придется просмотреть весь процесс изготовления ракет.

Также мы сообщали, что недавно под оккупированным Симферополем сошел с рельсов поезд, сорвавший доставку вооружения для оккупантов. Авария заблокировала единственную железнодорожную линию в порт, где базируется Черноморский флот России.