ЧВК "Вагнер" ищет пути покупки вооружения, — Госдепартамент США
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что Соединенные Штаты знают о том, что ЧВК "Вагнер" пытается тайно приобрести вооружение и использует для этого Мали. Кроме того, компания может задействовать ложные документы для осуществления своего замысла.
Об этом сообщает Голос Америки.
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"Есть признаки того, что ЧВК "Вагнер" пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали (используемое) как третья сторона. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти закупки были завершены... но мы внимательно следим за ситуацией", — отметил Миллер.
Он заявил, что США ввели санкции против лиц и организаций, которые поддерживают действия ЧВК "Вагнер". Также по словам Миллера, в скором времени Вашингтон сможет раскрыть новую информацию по этому поводу.
Напомним, что Российская Федерация получила серьезный психологический удар после информации об уничтожении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в небе над Киевом. Кремлю придется просмотреть весь процесс изготовления ракет.
Также мы сообщали, что недавно под оккупированным Симферополем сошел с рельсов поезд, сорвавший доставку вооружения для оккупантов. Авария заблокировала единственную железнодорожную линию в порт, где базируется Черноморский флот России.