ЧВК "Вагнера" взялась вербовать россиян по почте

Евгений Пригожин на кладбище ликвидированных в Украине "вагнеровцев". Фото: t.me/concordgroup_official

Жители российских городов Краснодара, Тихорецкого и Геленджика сообщили о получении открыток от частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". В листовках содержится призыв вступать в ряды наемников.

Об этом рассказали в "Антивоенном комитете Кубани".

Читайте также:

Что известно

Активисты рассказали, что получили через специальный бот обратной связи около ста сообщений о полученных через почтовые ящики рекламных листовках найма.

В листовке описаны условия службы в составе ЧВК — возраст от 21 до 60 лет, армейский опыт необязателен, при этом обещают оклад от 240 тысяч рублей и премии.

Письмо подписано полковником в отставке, участником войн в Афганистане и Чечне Андреем Трошевым.

Листовка с рекламой ЧВК "Вагнер". Фото: itsmycity.ru

Аналогичные открытки получили жители Свердловской области, Красноярского края, Адыгеи и ряда российских регионов.

Следует заметить, что законодательством россии деятельность частных военных компаний запрещена.

Напомним, ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался количеством убитых наемников своей группировки. Он опубликовал обращение прямо с кладбища.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее высказал мнение, что конфликта между так называемым "поваром путина", владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и генералами армии россии Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым не существует. По его словам, это очередной элемент российской информационной спецоперации.