Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ЧВК "Вагнера" взялась вербовать россиян по почте arrow

ЧВК "Вагнера" взялась вербовать россиян по почте

10 апреля 2023 13:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ЧВК "Вагнера" взялась вербовать россиян по почте
Евгений Пригожин на кладбище ликвидированных в Украине "вагнеровцев". Фото: t.me/concordgroup_official
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Жители российских городов Краснодара, Тихорецкого и Геленджика сообщили о получении открыток от частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". В листовках содержится призыв вступать в ряды наемников.

Об этом рассказали в "Антивоенном комитете Кубани".

Читайте также:

Что известно

Активисты рассказали, что получили через специальный бот обратной связи около ста сообщений о полученных через почтовые ящики рекламных листовках найма.

В листовке описаны условия службы в составе ЧВК — возраст от 21 до 60 лет, армейский опыт необязателен, при этом обещают оклад от 240 тысяч рублей и премии.

Письмо подписано полковником в отставке, участником войн в Афганистане и Чечне Андреем Трошевым.

Листівка з рекламою ПВК "Вагнера". Фото: itsmycity.ru
Листовка с рекламой ЧВК "Вагнер". Фото: itsmycity.ru

Аналогичные открытки получили жители Свердловской области, Красноярского края, Адыгеи и ряда российских регионов.

Следует заметить, что законодательством россии деятельность частных военных компаний запрещена.

Напомним, ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался количеством убитых наемников своей группировки. Он опубликовал обращение прямо с кладбища.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее высказал мнение, что конфликта между так называемым "поваром путина", владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и генералами армии россии Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым не существует. По его словам, это очередной элемент российской информационной спецоперации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB