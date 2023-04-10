Пригожин грає на руку путіну: експерт навів аргументи

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг завербувати на війну до 50 тисяч увʼязнених Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Конфліктів поміж шефом найманців із ПВК "Вагенр" Євгеном Пригожиним та міноборони рф не існує. Публічне обговорення такого факту – це частина інформаційної операції російських спецслужб. Загалом наявність такої постаті, як Пригожин, достатньо вигідна путінському режиму.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий аналітик Дмтро Снєгирьов.

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За його словами, мобілізаційні заходи, які Пригожин проводив у місцях ув’язнення з літа минулого року, мали мінімізувати військові втрати росії у війні проти України. Це була одна із цілей, власне, набору найманців, якою і зайнявся Пригожин і саме цим став вигідним режиму Кремля.

Як приклад Снєгирьов навів бої на Луганщині влітку минулого року. Зокрема, за взяття Сєвєродонецька та Лисичанська росія заплатила до 15 тисяч вбитих солдат. Такі втрати в армії – демотивуючий фактор для агресора, вважає Снєгирьов. Тому було прийнято рішення змінімізувати їх і тим самим зменшити долю соціальних потрясінь у росії методом вербування так званого спецконтингенту.

"Виходили з того, що "по зеках баби плакати не будуть". З цим же пов’язана і так звана опала Лапіна і Герасимова, командуючих окупаційними військами. Їх на якийсь час прибрали в тінь, щоб уберегти від критики, а для суспільства підсвітили це як конфлікт між Кадировим і Пригожиним (з одного боку) та Генштабом (з іншого)", — припустив Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

На його думку, за задумом російських спецслужб, серед завдань ПВК "Вагнер" не лише змінімізувати втрати серед професійних військових, а й утилізувати так званий "спецконтингент". Це у свою чергу дозволило би знизити криміногенну ситуацію в системі ФСВП (Федеральна система виконання покарань).

"Вербування відбувалося у колоніях, які перебували під контролем кримінальних "авторитетів". Пригожина не цікавили ні СІЗО, ні колонії-поселення, ні т.зв." червоні колонії", що знаходяться під контролем адміністрації. Ставка робилася і на зниження впливу криміналітету на місця позбавлення волі, і на розв'язання економічних проблем, зменшення навантаження на бюджет", — уточнив Снєгирьов.

Посилаючись на дані ФСВП, експерт наводить загальну кількість ув’язнених у росії — це близько 450 тисяч. Із них Пригожин міг мобілізувати близько 40-50 тисяч. Тобто 10% від загальної кількості. Відповідно вербування по-пригожинськи дозволяло знизити навантаження на бюджет, змінити пріоритети системі ФСВП (перепідпорядкування "чорних колоній" – адміністраціям), а також допомогти на фронті.

Адже штурм найбільш проблемних для росіян ділянок укріпленої оборони ЗСУ (Соледар і Бахмут) здійснювали саме зеки-вагнерівці. Їх фактично кидали та кидають у смертельні лобові атаки.

"Міністерство оборони України у лютому 2023 року підтвердило інсайд місцевих сил спротиву на Донбасі: рівень смертності серед штурмовиків ПВК "Вагнера" сягнув 80% – для рф це "супутні втрати", можливість позбутися "покидьків суспільства", — підсумував Снєгирьов.

Втрати вагнерівців для росії не мають великого значення. Фото: REUTERS/Igor Russak

Нагадаємо, за даними західних розвідок, у боях за Соледар та Бахмут росія вже втратила 50 тисяч вбитими. І це лише найманці із ПВК Вагнер, сказав на брифінгу для журналістів ще 7 березня високопоставлений чиновник однієї із країн Заходу, написало британське видання The i Paper.

Російські окупанти майже дощенту знищили місто Бахмут на Донеччині. Але, попри дев’ять місяців наступу, війська країни-агресора досі не можуть захопити цей населений пункт.