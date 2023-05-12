Ракети Storm Shadow для України: Міноборони покепкувало з росіян

Далекобійні ракети Storm Shadow. Фото: MBDA

Міністерство оборони України натякнуло, що далекобійні ракети Storm Shadow, передані нашій державі Великою Британією, могли б уразити цілі в окупованому Криму. Відомства також оприлюднило інтригуюче фото Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Відповідний допис з'явився у Twitter українського Міноборони.

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"Момент, коли ти розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 метрів", — йдеться у повідомленні.

До допису підкріплене фото лідерів України та Британії, які сміються.

Допис Міноборони України щодо ракет Storm Shadow. Фото: Defense of Ukraine/Twitter

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність стрільби — понад 250 км. Це трохи менше, ніж ракетні системи ATACMS американського виробництва, про які Україна давно просила, йдеться в повідомленні.

Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. У CNN заявляють, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не на території Росії.

Експерти відзначають, що всього кількох Storm Shadow буде достатньо, щоб уразити Кримський міст.

Нагадаємо,11 травня міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows напередодні запланованого контрнаступу ЗСУ.

У Росії вкрай негативно відреагували на постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. У Кремлі вважають, що мають відповісти на таке рішення.

