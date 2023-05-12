Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ракети Storm Shadow для України: Міноборони покепкувало з росіян arrow

Ракети Storm Shadow для України: Міноборони покепкувало з росіян

12 травня 2023 21:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ракети Storm Shadow для України: Міноборони покепкувало з росіян
Далекобійні ракети Storm Shadow. Фото: MBDA
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство оборони України натякнуло, що далекобійні ракети Storm Shadow, передані нашій державі Великою Британією, могли б уразити цілі в окупованому Криму. Відомства також оприлюднило інтригуюче фото Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. 

Відповідний допис з'явився у Twitter українського Міноборони. 

Читайте також:

Натяк окупантам

"Момент, коли ти розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 метрів", — йдеться у повідомленні. 

До допису підкріплене фото лідерів України та Британії, які сміються. 

Допис Міноборони України щодо ракет Storm Shadow. Фото: Defense of Ukraine/Twitter
Допис Міноборони України щодо ракет Storm Shadow. Фото: Defense of Ukraine/Twitter

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність стрільби — понад 250 км. Це трохи менше, ніж ракетні системи ATACMS американського виробництва, про які Україна давно просила, йдеться в повідомленні.

Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. У CNN заявляють, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не на території Росії.

Експерти відзначають, що всього кількох Storm Shadow буде достатньо, щоб уразити Кримський міст.

Нагадаємо,11 травня міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows напередодні запланованого контрнаступу ЗСУ.

У Росії вкрай негативно відреагували на постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. У Кремлі вважають, що мають відповісти на таке рішення.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB