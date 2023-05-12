Ракеты Storm Shadow для Украины: Минобороны посмеялось над россиянами

Дальнобойные ракеты Storm Shadow. Фото: MBDA

Министерство обороны Украины намекнуло, что дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные нашему государству Великобританией, могли бы поразить цели в оккупированном Крыму. Ведомство также обнародовало интригующее фото Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Риши Сунака.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter украинского Минобороны.

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"Момент, когда ты понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", — говорится в сообщении.

К сообщению подкреплено смеющихся сменяющих лидеров Украины и Британии.

Сообщение Минобороны Украины о ракетах Storm Shadow. Фото: Defense of Ukraine/Twitter

Что известно о ракетах Storm Shadow

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы — более 250 км. Это немного меньше, чем ракетные системы ATACMS американского производства, о которых Украина давно просила, говорится в сообщении.

Storm Shadow имеет радиус действия, чтобы нанести глубокие удары по контролируемой Россией территории на востоке Украины. В CNN заявляют, что Великобритания получила заверение украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не на территории России.

Эксперты отмечают, что всего несколько Storm Shadow будет достаточно, чтобы поразить Крымский мост.

Напомним, 11 мая министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadows накануне запланированного контрнаступления ВСУ.

В России крайне негативно отреагировали на снабжение Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. В Кремле считают, что должны ответить на такое решение.