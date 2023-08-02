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Ракетная опасность по всей Украине: раздается воздушная тревога

2 августа 2023 08:21
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Воздушная тревога в Украине 2 августа – ракетная опасность
Системы оповещения. Фото: Апостроф
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Утром 2 августа по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара по всей территории Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога была объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: мониторинговые каналы

Напомним, что российские войска постараются удержать Бахмут до последнего, поэтому готовы даже к поражению на юге. Для спасения репутации Владимира Путина они начали наступление на Купянском направлении.

Также мы сообщали, что главной задачей при контрнаступлении ВСУ на нынешнем этапе является уничтожение артиллерийских установок россиян, которое происходит рекордными темпами. Но ждать победы здесь и сейчас, как это было год назад на Харьковщине, не стоит, потому что россияне также учатся на своих ошибках.

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