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Ракетний обстріл Чернігова — в ОВА повідомили про загиблих

17 квітня 2024 10:13
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Козюк Тетяна
редактор
Ракетний обстріл Чернігова — в ОВА повідомили про загиблих
Наслідки обстрілу Чернігова. Фото архівне: ОК "Північ"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову уранці, 17 квітня. Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих осіб.

Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако в ефірі телемарафону.

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За словами Ломако, станом на цей момент відомо про чотирьох загиблих та п'ятьох травмованих, але їх кількість може бути більшою. 

"На жаль, наразі інформацію підтверджено про чотирьох загиблих. З того, що я бачу, цифра може бути більшою, на жаль, тому що багато ще недосліджених об'єктів, і є травмовані, які звертаються вже до міських лікарень. Зокрема у найбільшій нашій лікарні п'ять повідомлень про травмованих. Також, на жаль, я думаю, що їх більше", — сказав Ломако.  

Він додав, що сталося влучання у об’єкт соціальної інфраструктури. 

Нагадаємо, 17 квітня, близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. 

Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. 

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