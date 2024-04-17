Ракетний обстріл Чернігова — в ОВА повідомили про загиблих

Наслідки обстрілу Чернігова. Фото архівне: ОК "Північ"

Російські окупанти завдали ракетного удару по Чернігову уранці, 17 квітня. Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих осіб.

Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако в ефірі телемарафону.

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За словами Ломако, станом на цей момент відомо про чотирьох загиблих та п'ятьох травмованих, але їх кількість може бути більшою.

"На жаль, наразі інформацію підтверджено про чотирьох загиблих. З того, що я бачу, цифра може бути більшою, на жаль, тому що багато ще недосліджених об'єктів, і є травмовані, які звертаються вже до міських лікарень. Зокрема у найбільшій нашій лікарні п'ять повідомлень про травмованих. Також, на жаль, я думаю, що їх більше", — сказав Ломако.

Він додав, що сталося влучання у об’єкт соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, 17 квітня, близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих.

Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.