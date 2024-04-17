Ракетный обстрел Чернигова — в ОВА сообщили о погибших

Александр Ломако. Фото: соцсети

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову утром, 17 апреля. В результате атаки известно о четырех погибших.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако в эфире телемарафона.

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По словам Ломако, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших и пятерых травмированных, но их количество может быть больше.

"К сожалению, сейчас информация подтверждена о четырех погибших. Из того, что я вижу, цифра может быть больше, к сожалению, потому что много еще неисследованных объектов, и есть травмированные, которые обращаются уже в городские больницы. В частности, в самой большой нашей больницы пять сообщений о травмированных. Также, к сожалению, я думаю, что их больше", — сказал Ломако.

Он добавил, что произошло попадание в объект социальной инфраструктуры.

Напомним, 17 апреля, около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных.

Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.