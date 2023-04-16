Ракетний удар по будинках у Слов'янську: з-під завалів дістали тіло ще однієї людини
У Слов'янську кількість жертв внаслідок ракетної атаки 14 квітня зросла до 12. З-під завалів будинку, який атакували росіяни, дістали тіло ще однієї жертви.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Подробиці
Як зазначається у повідомленні, рятувальники у неділю, 16 квітня, дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка. За даними поліції, під завалами можуть бути ще троє осіб.
Станом на цю хвилину внаслідок обстрілу Слов'янська загинули 12 осіб. За даними ДСНС, поранення отримали 22 особи.
На місці ракетного удару продовжуються рятувально-пошукові роботи. До ліквідації наслідків обстрілів залучили 41 рятувальника, шість комунальників, а також 17 одиниць техніки.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.
Також ми писали, за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.