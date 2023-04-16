Ракетний удар по будинках у Слов'янську: з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

Будинок у Слов'янську після ракетної атаки 14 квітня 2023 року. Фото: t.me/dsns_telegram

У Слов'янську кількість жертв внаслідок ракетної атаки 14 квітня зросла до 12. З-під завалів будинку, який атакували росіяни, дістали тіло ще однієї жертви.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Як зазначається у повідомленні, рятувальники у неділю, 16 квітня, дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка. За даними поліції, під завалами можуть бути ще троє осіб.

Розбір завалів будинку у Слов'янську. Фото: t.me/dsns_telegram

Станом на цю хвилину внаслідок обстрілу Слов'янська загинули 12 осіб. За даними ДСНС, поранення отримали 22 особи.

Рятувальники на місці ракетного удару у Слов'янську. Фото: t.me/dsns_telegram

На місці ракетного удару продовжуються рятувально-пошукові роботи. До ліквідації наслідків обстрілів залучили 41 рятувальника, шість комунальників, а також 17 одиниць техніки.

Руйнування будинку у Слов'янську після ракетного удару 14 квітня 2023 року. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

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