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Сім'я дитини, яка загинула у Слов'янську, нещодавно повернулася додому з евакуації

15 квітня 2023 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сім'я дитини, яка загинула у Слов'янську, нещодавно повернулася додому з евакуації
Наслідки російського обстрілу в Слов'янську. Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сім'я 2-річної дитини, яка загинула внаслідок російського обстрілу Слов'янська Донецької області, лише нещодавно повернулася додому з евакуації. Матері малюка вдалося уникнути смерті, адже за кілька хвилин до ворожої атаки вона вийшла до магазину.

Про це розповів голова Слов'янської міської ради Вадим Лях в ефірі телемарафону.

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Деталі

Батько 2-річної дитини досі залишається під завалами багатоповерхівки. Рятувальники проводять операцію із вилучення людей.

Разрушенный дом в Славянске
Наслідки російського обстрілу в Слов'янську. Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Мати маленького хлопчика наразі перебуває у лікарні під наглядом лікарів у тяжкому психологічному стані. 

Російський удар по Слов'янську спричинив нову хвилю евакуації місцевих жителів. Лях наголосив, що люди виїжджають не масово.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

Також ми писали, за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. 

Додамо, у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих. 

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