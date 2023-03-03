Ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі: кількість загиблих зросла до п'яти

Наслідки ракетного удару у Запоріжжі

Ліквідація наслідків ракетного удару у Запоріжжі проводиться одночасно у декількох напрямках. Рятувальники шукають постраждалих та демонтують зруйновані конструкції будинку, а комунальники — прибирають рештки. Кількість людей, які загинули внаслідок російського ракетного удару збільшилась до п'яти.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та ДСНС.

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"Кількість людей, які загинули внаслідок учорашнього ракетного удару по п‘ятиповерховому житловому будинку, на жаль, вже зросла до п‘яти. Щирі співчуття рідним та близьким. На цей час ще 10 людей вважаються зниклими безвісти. Вісім людей травмовано", — розповів Куртєв.

Підрозділи ДСНС врятували 11 осіб. Рятувальникам вдалося деблокувати тіла чотирьох загиблих та фрагменти тіл, які будуть ідентифіковані. ДСНС допомагає й тваринам. за добу було врятовано трьох котів.

"Наразі до ліквідації наслідків ракетного удару залучається 136 осіб та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС — 77 осіб та 14 одиниць техніки. Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України. На ліквідацію надзвичайної події також залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м.Київ", — повідомила ДСНС.

До Пункту обігріву, який розгорнула Служба порятунку, вже звернулося 180 осіб. Психологи надали допомогу 76 людям.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки, під завалами уже виявили тіла двох загиблих.

Також ми писали, що Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.