Ракетный удар по жилому дому в Запорожье: количество погибших выросло до пяти

Последствия ракетного удара в Запорожье

Ликвидация последствий ракетного удара в Запорожье производится одновременно в нескольких направлениях. Спасатели ищут пострадавших и демонтируют разрушенные конструкции дома, а коммунальщики — убирают остатки. Число погибших в результате российского ракетного удара возросло до пяти.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и ГСЧС.

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"Количество людей, погибших в результате вчерашнего ракетного удара по пятиэтажному жилому дому, к сожалению, уже возросло до пяти. Искренние соболезнования родным и близким. В настоящее время еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Восемь человек травмированы", — рассказал Куртев.

Подразделения ГСЧС спасли 11 человек. Спасателям удалось деблокировать тела четырех погибших и фрагменты тел, которые будут идентифицированы. ГСЧС помогает и животным. За сутки были спасены три кота.

"Сейчас к ликвидации последствий ракетного удара привлекается 136 человек и 32 единицы техники, из них от ГСЧС — 77 человек и 14 единиц техники. Координацию сил и средств осуществляет мобильная оперативная группа ГСЧС Украины. На ликвидацию чрезвычайного происшествия также привлечены спасатели Мобильно-спасательного центра г.Киев", — сообщила ГСЧС.

В Пункт обогрева, который развернула Служба спасения, уже обратилось 180 человек. Психологи оказали помощь 76 человек.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами уже обнаружили тела двух погибших.

Также мы писали, что Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.