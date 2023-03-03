Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі: на місці досі працюють рятувальники
Станом на 17:00 3 березня триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи потенційних постраждалих, демонтують зруйновані будівельні конструкції.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
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Ліквідація наслідки ракетного удару в Запоріжжі
Як зазначили в ДСНС, для зняття будівельних конструкцій залучено чотири вантажних крани. Комунальні служби прибрали 223 тонни решток будівлі.
Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 — евакуювати. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла п'ятьох загиблих
Розгорнуто шість наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої потреби. На місці події психологами ДСНС надано допомогу 92 особам.
До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 150 осіб та 36 одиниць техніки, з них від ДСНС — 76 осіб особового складу та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки, під завалами виявили тіла загиблих мешканців.
Фото: ДСНС України