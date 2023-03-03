Ракетный удар по жилому дому в Запорожье: на месте до сих пор работают спасатели

Последствия ракетной атаки в Запорожье

По состоянию на 17:00 3 марта продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы потенциальных пострадавших, демонтируют разрушенные строительные конструкции.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Ликвидация последствий ракетного удара в Запорожье

Как отметили в ГСЧС, для снятия строительных конструкций привлечены четыре грузовых крана. Коммунальные службы убрали 223 тонны останков здания.

Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 эвакуировать. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела пятерых погибших

Развернуто шесть палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости. На месте происшествия психологами ГСЧС оказана помощь 92 лицам.

К ликвидации последствий ракетного удара привлечены 150 человек и 36 единиц техники, из них от ГСЧС — 76 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами обнаружили тела погибших жителей.

Фото: ГСЧС Украины