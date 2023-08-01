Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих збільшилася

Багатоповерхівка, у яку влучила ворожа ракета. Фото: Ми-Україна

Вчора, 31 липня, країна-терористка Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у житлову багатоповерхівку та навчальний заклад. Відомо, що кількість постраждалих внаслідок терористичного акту окупантів збільшилася до понад 80.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

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"Кривий Ріг у жалобі. Вічна пам'ять невинним жертвам російських ракет. Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Ракетний удар по Кривому Розі — що відомо

Нагадаємо, 31 липня, російські терористи із самого ранку обстрілювали Херсон. Відомо про 4 загиблих і 17 поранених внаслідок російської терористичної атаки.

Додамо, що 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.