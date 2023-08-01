Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось

Многоэтажка, в которую попала вражеская ракета. Фото: Мы — Украина

Вчера, 31 июля, страна-террористка Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, оккупанты попали в жилую многоэтажку и учебное заведение. Известно, что количество пострадавших в результате террористического акта оккупантов увеличилось до более чем 80.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

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"Кривой Рог в трауре. Вечная память невиновным жертвам российских ракет. Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести", — говорится в сообщении.

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Ракетный удар по Кривому Рогу — что известно

Напомним, 31 июля российские террористы с самого утра обстреливали Херсон. Известно о 4 погибших и 17 раненых в результате российской террористической атаки.

Добавим, что 31 июля российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.