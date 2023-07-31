Росіяни обстріляли Херсон 31 липня: скільки людей загинуло та постраждало

Росіяни атакують Херсон: стало відомо про кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу
Сьогодні, 31 липня, російські терористи із самого ранку обстрілюють Херсон. Станом на зараз відомо про 4 загиблих і 17 поранених.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Росіяни обстрілюють Херсон
За словами Єрмака, російські окупанти атакують житлові квартали — найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.
Внаслідок терористичної атаки 4 людей загинуло, ще 17 постраждало. Наймолодшій травмованій дівчині лише 16 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.
Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією російських військ на Лівобережжі.
Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.
Також ми писали, що російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 31 липня вранці через обстріли у Херсоні загинув цивільний.