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Росіяни атакують Херсон: стало відомо про кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу

31 липня 2023 18:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Херсон 31 липня: скільки людей загинуло та постраждало
Наслідки обстрілу Херсону 31 липня. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 31 липня, російські терористи із самого ранку обстрілюють Херсон. Станом на зараз відомо про 4 загиблих і 17 поранених.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

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За словами Єрмака, російські окупанти атакують житлові квартали — найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. 

Внаслідок терористичної атаки 4 людей загинуло, ще 17 постраждало. Наймолодшій травмованій дівчині лише 16 років. Її у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. 

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Повідомлення Єрмака. Фото: скриншот

Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією російських військ на Лівобережжі. 

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 31 липня вранці через обстріли у Херсоні загинув цивільний. 

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