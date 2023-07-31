Обстріл Кривого Рогу та Херсону: вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Станом на 19:00 31 липня у Кривому Розі було завершено рятувальну операцію внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку. Російські терористи випустили ракети з Криму.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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За словами президента, окупанти випустили по місту дві ракети типу "Іскандер", які були запущені з Криму. Одна з них влучила у житловий будинок. Внаслідок атаки станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них дитина.

"Дівчинка, її звали Дарʼя. Їй було лише десять років. Разом із нею загинула її мама. Її звали Наталія. Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — каже Зеленський.

Окрім цього, сьогодні росіяни обстріляли місто Херсон з артилерії.

"Загинув працівник поліції. Мої співчуття. Поранено девʼять людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського обʼєднання "Місто сили", — каже Зеленський про наслідки обстрілу.

"Потрібно подолати зло"

"Попри будь-який російський терор, попри будь-які спроби Росії шантажувати світ, спільної нашої сили — усіх у світі, хто цінує життя — достатньо, щоб подолати зло. Ми можемо не лише завдати поразки державі-терористу, а й забезпечити перемогу справедливості, коли всі, хто винен у терорі, нестимуть відповідальність. Але для цього потрібно щодня, щотижня, щомісяця збільшувати нашу співпрацю та збільшувати тиск на агресора", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 31 липня, російські терористи із самого ранку обстрілювали Херсон. Відомо про 4 загиблих і 17 поранених внаслідок російської терористичної атаки.

Додамо, що 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.