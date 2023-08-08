Ракетний удар Росії по Покровську: в Раді Європи відреагували на злочин

Рятувальники біля знищеного росіянами будинку в Покровському. Фото: ДСНС

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний удар Росії по українському Покровську 7 серпня.

Про це Пейчинович-Бурич написала на своїй сторінці у Twitter.

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"Я найрішучішим чином засуджую російську атаку на готель та квартири в Покровську. Ці злочини не повинні залишитися безкарними", — написала вона.

Пейчинович-Бурич засудила удар РФ. Фото: Скриншот

Наразі відомо, що кількість поранених внаслідок ракетного удару ворога по Покровську зросла до 88 особи. Серед постраждалих є поліцейські, працівники ДСНС і діти.

Також повідомляють про сімох загиблих. Серед загиблих заступник очільника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.

За попередньою інформацією, під завалами людей немає.

Раніше ми повідомляли, голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники.

Нагадуємо, український режисер Мстислав Чернов розповів, що через повторний обстріл Покровська вчора, 7 серпня, травмовано поліцейського, який допомагав рятувати людей у Маріуполі. Наразі нічого не відомо про його стан.