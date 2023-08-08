У Покровську поранено героя фільму "20 днів в Маріуполі"

Український поліцейський Володимир. Фото: кадр із фільму "20 днів в Маріуполі"

Український режисер Мстислав Чернов розповів, що через повторний обстріл Покровська вчора, 7 серпня, травмовано поліцейського, який допомагав рятувати людей у Маріуполі. Наразі нічого не відомо про його стан.

Про це Чернов повідомив у Facebook.

Читайте також:

Поранено героя фільму "20 днів в Маріуполі"

"В Покровську поранений Володимир, герой фільму "20 днів в Маріуполі", поліцейський, який врятував наші життя. Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області", — зазначив режисер.

Він додав, що Володимир приїхав рятувати людей у Покровськ, однак сам потрапив під обстріл РФ.

Український поліцейський Володимир, який отримав поранення внаслідок удару РФ по Покровську. Фото: facebook.com/MstyslavChe

Нагадаємо, що вчора, 7 серпня, російські окупанти вдарили по Покровську, що на Донеччині. Під час розбору завалів внаслідок повторного обстрілу загинув заступник очільника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.

Також ми писали, що очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську Донецької області через ракетний обстріл РФ зросла до семи. Наразі відомо ще про близько 30 поранених.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська на Донеччині. За його словами, необхідно терміново зупинити російський терор.