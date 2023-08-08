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Ракетный удар России по Покровску: в Совете Европы отреагировали на преступление

8 августа 2023 14:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ракетный удар России по Покровску: в Совете Европы отреагировали на преступление
Спасатели возле уничтоженного россиянами дома в Покровском. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетный удар России по украинскому Покровску 7 августа.

Об этом Пейчинович-Бурич написала на своей странице в Twitter.

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"Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку на гостиницу и квартиры в Покровске. Эти преступления не должны остаться безнаказанными", - написала она.

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Пейчинович-Бурич осудила удар РФ. Фото: Скриншот

На даный момент известно, что количество раненых в результате ракетного удара врага по Покровску возросло до 88 человек. Среди пострадавших полицейские, работники ГСЧС и дети.

Также сообщают о семи погибших. Среди погибших замглавы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

По предварительной информации, под завалами людей нет.

Ранее мы сообщали, глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, почему в Покровске пострадали полицейские и спасатели.

Напоминаем, украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровская вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.

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