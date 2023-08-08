Ракетный удар России по Покровску: в Совете Европы отреагировали на преступление
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетный удар России по украинскому Покровску 7 августа.
Об этом Пейчинович-Бурич написала на своей странице в Twitter.
"Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку на гостиницу и квартиры в Покровске. Эти преступления не должны остаться безнаказанными", - написала она.
На даный момент известно, что количество раненых в результате ракетного удара врага по Покровску возросло до 88 человек. Среди пострадавших полицейские, работники ГСЧС и дети.
Также сообщают о семи погибших. Среди погибших замглавы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.
По предварительной информации, под завалами людей нет.
Ранее мы сообщали, глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, почему в Покровске пострадали полицейские и спасатели.
Напоминаем, украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровская вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.