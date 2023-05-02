"Счет пошел на несколько поколений": Ермак напомнил, за что россиянам также придется заплатить

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Счет за причиненный Россией в Украине ущерб уже пошел на несколько поколений. Он продолжает приумножаться. Российским оккупантам придется отвечать за свою агрессию.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Когда мы говорим об экологическом ущербе, который постоянно наносит Россия в результате ударов по Украине, то должны четко дать понять россиянам: за все придется платить. За минирование территорий, за удары по объектам, так же как и за убийства людей и похищение детей", — подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас счет пошел на несколько поколений. Руководитель ОП подчеркнул, что он не обнулится, а только умножится. Еще нерожденным будущим поколениям придется отвечать за действия захватчиков в Украине.

"Более того, эти поколения будут иметь серьезную проблему, потому что в историю войдут потомками российских террористов, которые осуществляли геноцид украинского народа", — отметил Ермак.

Он добавил, что россиянам не получится спрятаться от этого ни в одной стране мира.

Напомним, количество уничтоженных в течение 1 мая российских оккупантов составляет почти 500 человек. За предыдущие сутки было ликвидировано почти столько же россиян.

Также мы писали, что российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области. К тому же на ВОТ наблюдаются значительные проблемы с сотовой связью операторов РФ.