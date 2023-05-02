Окупанти на ТОТ посилюють поліцейський режим та створють проблеми зі зв'язком

Російський окупант зі зброєю. Фото: росЗМІ

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. До того ж на ТОТ спостерігаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком операторів РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Посилення поліцейського режиму

У Генштабі розповіли, що в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке Запорізької області, російські окупанти заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

Проблеми зі зв'язком

"У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу знищили три російських зенітно-ракетних комплекси та завдали сім ударів по особовому складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Також ми писали, що речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що за підрахунками США, втрати російських окупантів складають 100 000 загиблих. Така кількість за останні п’ять місяців у боях проти України в районі Бахмута.

Додамо, ГУР МО продовжує перехоплювати розмови окупантів. Цього разу російський військовий поскаржився на військове керівництво за те, що вони відбирають кошти в простих солдатів та "пристібають наручниками за пʼянку".