Утренний обстрел Украины: одна из ракет попала в энергетический объект на Прикарпатье
Во время утреннего обстрела Украины одна из российских ракет попала в объект энергетической инфраструктуры Ивано-Франковской области. Люди в результате обстрела не пострадали.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
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Удар по Прикарпатью
Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины.
Часть ракет долетела до Запада Украины, в частности, было зафиксировано попадание на территории Ивано-Франковской области.
Последствия обстрела
По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры.
По предварительным данным, люди в результате этого обстрела не пострадали.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.
Фото: Telegram-канал Онищук