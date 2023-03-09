Утренний обстрел Украины: одна из ракет попала в энергетический объект на Прикарпатье

Глава Ивано-Франковской ОВА Онищук подтвердила попадание российской ракеты на территории региона

Во время утреннего обстрела Украины одна из российских ракет попала в объект энергетической инфраструктуры Ивано-Франковской области. Люди в результате обстрела не пострадали.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Удар по Прикарпатью

Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины.

Часть ракет долетела до Запада Украины, в частности, было зафиксировано попадание на территории Ивано-Франковской области.

Последствия обстрела

По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, люди в результате этого обстрела не пострадали.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Фото: Telegram-канал Онищук