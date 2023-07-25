"Утро не с кофе": морпехи ВСУ уничтожили российский боевой вертолет Ка-52

Вертолет Ка-52. Фото: Минобороны Российской Федерации

В Донецкой области ВСУ ликвидировали российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его уничтожила 38-я отдельная бригада морской пехоты.

Об этом сообщила бригада в Facebook.

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"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины!", — подчеркнули в сообщении.

Скриншот сообщения

Однако сначала радостную новость сообщил волонтер Роман Синицын. Он показал фото уничтоженного вертолета.

Скриншот сообщения

Успехи ВСУ

Ранее представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные выбили российских оккупантов с позиций вблизи Авдеевки на Бахмутском направлении. Сейчас наши воины наступают севернее и южнее Бахмута.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка крепких ответов российским террористам на их нападения. По его словам, важно то, что все наше государство работает единой командой ради обороны.