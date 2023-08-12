"Ремонт" от оккупантов: в каком состоянии находятся дома в Мариуполе

Грибок на потолке "отремонтированного" дома. Фото: Мариупольский городской совет

Дома в Мариуполе остаются без канализации, с аварийным потолком и грибком. Таковы последствия "ремонтов", которые делают оккупанты.

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.

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Жители дома по проспекту Победы, 32/42 возмущаются — их дом все еще находится в аварийном состоянии. После так называемого ремонта его собираются сдать в эксплуатацию.

"Батареи заменили частично, канализация не поменена вообще. Здесь сколько нужно сил и средств убрать грибок, проводку сделать и потолок. Все непригодно к жизни" , — пишут люди в местных пабликах.

Пострадавший дом. Фото: Мариупольский городской совет

Пострадавший дом. Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, что во время боев за Мариуполь, российские оккупанты уничтожили сотни домов в городе, нанося удары с помощью авиации, танков и артиллерии.

"Теперь завезли мигрантов-рабочих, которые проводят так называемые "ремонты". Однако все это делается только для отмывания средств, которые оседают в карманах оккупантов и коллаборантов. А мариупольцы остаются с аварийными домами, в которых должны жить", — говорится в сообщении горсовета.

Ранее мы рассказывали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали новую волну жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров. Двое из них не выжили.