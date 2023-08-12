"Ремонт" от оккупантов: в каком состоянии находятся дома в Мариуполе
Дома в Мариуполе остаются без канализации, с аварийным потолком и грибком. Таковы последствия "ремонтов", которые делают оккупанты.
Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.
Жители Мариуполя живут в разрушенных домах
Жители дома по проспекту Победы, 32/42 возмущаются — их дом все еще находится в аварийном состоянии. После так называемого ремонта его собираются сдать в эксплуатацию.
"Батареи заменили частично, канализация не поменена вообще. Здесь сколько нужно сил и средств убрать грибок, проводку сделать и потолок. Все непригодно к жизни" , — пишут люди в местных пабликах.
Напомним, что во время боев за Мариуполь, российские оккупанты уничтожили сотни домов в городе, нанося удары с помощью авиации, танков и артиллерии.
"Теперь завезли мигрантов-рабочих, которые проводят так называемые "ремонты". Однако все это делается только для отмывания средств, которые оседают в карманах оккупантов и коллаборантов. А мариупольцы остаются с аварийными домами, в которых должны жить", — говорится в сообщении горсовета.
Ранее мы рассказывали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали новую волну жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров. Двое из них не выжили.