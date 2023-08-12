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"Зникли люди просто так": у Маріуполі окупанти проводять жорстокі зачистки

12 серпня 2023 09:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Зникли люди просто так": у Маріуполі окупанти проводять жорстокі зачистки
Зачистки та перевірки у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Зачистки у Маріуполі

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу — околиці та сектор приватної забудови в приоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин — просто ротація РосГвардії та ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", — написав він.

Затримання людей у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив
Затримання людей у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив
Затримання людей у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив
Російський "правоохоронець" у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив
Російський "правоохоронець" у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

Примусове виселення мешканців міста

Російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу у Приморському районі міста.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі російські загарбники посилили зачистки та репресії проти населення. Відтак, за тиждень під арешт потрапляють близько 100 громадян.

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