"Зникли люди просто так": у Маріуполі окупанти проводять жорстокі зачистки

Зачистки та перевірки у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу — околиці та сектор приватної забудови в приоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин — просто ротація РосГвардії та ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", — написав він.

Затримання людей у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

Затримання людей у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

Затримання людей у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

Російський "правоохоронець" у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

Російський "правоохоронець" у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

Примусове виселення мешканців міста

Російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу у Приморському районі міста.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі російські загарбники посилили зачистки та репресії проти населення. Відтак, за тиждень під арешт потрапляють близько 100 громадян.