"Зникли люди просто так": у Маріуполі окупанти проводять жорстокі зачистки
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Зачистки у Маріуполі
"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу — околиці та сектор приватної забудови в приоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин — просто ротація РосГвардії та ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", — написав він.
Примусове виселення мешканців міста
Російські окупанти почали чергову хвилю виселення мешканців Маріуполя. Цього разу у Приморському районі міста.
Нагадаємо, раніше у Маріуполі російські загарбники посилили зачистки та репресії проти населення. Відтак, за тиждень під арешт потрапляють близько 100 громадян.