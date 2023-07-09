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Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 "Інгул": відео

9 липня 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 "Інгул": відео
Станція розвідки РПС-7 "Інгул". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нині інноваційні станції радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул" перебувають на етапі випробувань. Система здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков та оприлюднив відповідне відео. 

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Як працює станція розвідки РПС-7 "Інгул"

Резніков розповів, що РПС-7 Інгул — інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані. 

"Отримання цієї інформації критично важливе для нашої артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку", — заявив міністр оборони.

Відомо, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно доставити українській армії.

Нагадаємо, нещодавно український міністр оборони Олексій Резніков особисто випробував український всюдихід "Богун". Кілька таких машин вже воюють на фронті.

Також представники Міноборони та Верховної Ради України перевірили в польових умовах вітчизняні танки "Оплот". За результатами перевірки було ухвалене рішення про замовлення танків для потреб ЗСУ.

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