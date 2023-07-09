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Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул": видео

9 июля 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул": видео
Станция разведки РПС-7 "Ингул". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время инновационные станции радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул" находятся на этапе испытаний. Система способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников и обнародовал соответствующее видео.

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Как работает станция разведки РПС-7 "Ингул"

Резников рассказал, что РПС-7 Ингул — инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

"Получение этой информации критически важно для нашей артиллерии, ведущей охоту на российскую военную технику", — заявил министр обороны.

Известно, что станция проходит тестирование перед тем, как ее можно будет официально доставить украинской армии.

Напомним, недавно украинский министр обороны Алексей Резников лично испытал украинский вездеход "Богун". Несколько таких машин уже воюют на фронте.

Также представители Минобороны и Верховной Рады Украины проверили в полевых условиях отечественные танки "Оплот". По результатам проверки было принято решение о заказе танков для нужд ВСУ.

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