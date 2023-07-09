Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул": видео

Станция разведки РПС-7 "Ингул". Фото: скриншот с видео

В настоящее время инновационные станции радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул" находятся на этапе испытаний. Система способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников и обнародовал соответствующее видео.

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Резников рассказал, что РПС-7 Ингул — инновационная станция радиоэлектронной разведки украинского производства. Она способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

RPS-7 Inhul является инновационной радио-электронной reconnaissance station manufactured in Ukraine. Это может вызвать энергию radares, Air Defense systems, a Aircraft from along distance. Обновление этой информации является критическим для нашей артиллерии, которая ломает вниз русский military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 9 июля 2023

"Получение этой информации критически важно для нашей артиллерии, ведущей охоту на российскую военную технику", — заявил министр обороны.

Известно, что станция проходит тестирование перед тем, как ее можно будет официально доставить украинской армии.

Напомним, недавно украинский министр обороны Алексей Резников лично испытал украинский вездеход "Богун". Несколько таких машин уже воюют на фронте.

Также представители Минобороны и Верховной Рады Украины проверили в полевых условиях отечественные танки "Оплот". По результатам проверки было принято решение о заказе танков для нужд ВСУ.