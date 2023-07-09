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Резніков розповів, чому навчилися окупанти за 500 днів війни

9 липня 2023 09:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Резніков розповів, чому навчилися окупанти за 500 днів війни
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: AP / SCANPIX
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційні сили навчилися відступати з полів битв, і очікується. Також росіяни навчилися переносити свої командні та логістичні центри далі від радіуса дії HIMARS чи далекобійної артилерії.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі "Єдині новини".

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Резнікова запитали, чому Росія навчилася у процесі війни, крім поліпшення власних засобів радіоелектронної війни. У відповідь на це, Олексій Резніков зазначив, що російські війська почали переносити свої командні та логістичні центри далі від радіуса дії HIMARS чи далекобійної артилерії, тоді як Україна відповідає ракетами Storm Shadow та аналогами.

"Ця війна вчить усіх, і не тільки збройні сили Росії чи сектор безпеки та оборони України, вона вчить і наших партнерів також. Ця війна буде предметом серйозних досліджень: академічних, технічного, психологічного, політичного, військового, медичного напрямів", — додав він.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планується посилити систему протиповітряної оборони в низці українських міст. Він згадав це під час підбиття підсумків 500 днів повномасштабної російської агресії проти України.

Крім того, Резніков заявив, що реалізація проєкту Європейського Союзу, який передбачає надання Україні 1 млн снарядів 155 мм, вже у процесі. За його словами, у дію пішли виділені західними партнерами кошти.

 

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