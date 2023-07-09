Резников рассказал, чему научились оккупанты за 500 дней войны

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: AP / SCANPIX

За 500 дней полномасштабного вторжения России в Украину, оккупационные силы научились отступать с полей битв, и ожидается. Также россияне научились переносить свои командные и логистические центры дальше от радиуса действия HIMARS или дальнобойной артиллерии.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире "Едині новини".

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Резникова спросили, чему Россия научилась в процессе войны, помимо улучшения своих средств радиоэлектронной войны. В ответ на это, Алексей Резников отметил, что российские войска начали переносить свои командные и логистические центры дальше от радиуса действия HIMARS или дальнобойной артиллерии, в то время как Украина отвечает ракетами Storm Shadow и аналогами.

"Эта война учит всех, и не только вооруженные силы России или сектор безопасности и обороны Украины, она учит и наших партнеров тоже. Эта война будет предметом серьезных исследований: академических, технического, психологического, политического, военного, медицинского направлений", — добавил он.

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планируется ужесточение системы противовоздушной обороны в ряде украинских городов. Он вспомнил это при подведении итогов 500 дней полномасштабной российской агрессии против Украины.

Кроме того, Резников заявилhttps://war.novyny.live/ru/proiekt-ies-na-milion-snariadiv-dlia-ukrayini-vzhe-povnistiu-na-marshi-reznikov-105347.html, что реализация проекта Европейского Союза, предусматривающего предоставление Украине 1 млн снарядов 155 мм, уже в процессе. По его словам, в действие пошли выделенные западными партнёрами средства.