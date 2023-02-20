Резников рассказал, когда может состояться следующий "Рамштайн"
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может состояться в середине марта. Вероятно, оно будет проходить онлайн.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на слова Резникова.
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"Следующая дата, если я не ошибаюсь, это — середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверное и будет в Рамштайне, непосредственно в военной этой авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева", — сказал Резников.
Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, в Брюсселе 14 февраля во время встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.
Также мы писали, что на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.