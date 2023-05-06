Резніков розповів, що має зробити Україна для безпечного сусідства з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що буде після перемоги та як далі Україні продовжувати жити поруч з таким сусідом, як Росія. За його словами, без вогнепальної зброї на руках українців та Міжнародного трибуналу не обійтись.

Про це він повідомив в інтервʼю з Дмитром Комаровим.

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За словами Резнікова, ключовим моментом має стати нарощування військового потенціалу, підготовка населення з дитинства та курси військової підготовки.

"Нарощувати наш незалежний військово-промисловий загальнонаціональний комплекс, підготовка населення з дитинства до того, що треба вміти чинити спротив. Я не думаю, що нам потрібна строкова служба. Має бути інший підхід, якийсь такий аналог швейцарського резервістського варіанту. Коли людині виповниться 18 років, обов’язково 2-3 місяці курси елементарні: уміти копати траншею, поводження із стрілецькою зброєю, тактична медицина тощо. Потім іди вчися, працюй. Але раз у рік ти обов’язково приїжджаєш і обов’язково ти проводиш час у таборі. Ти банкір у швейцарському банку — ти все одно їдеш. Ти головний лікар — ти все одно їдеш", — каже міністр.

Резніков переконаний — вогнепальна зброя має бути на руках українців. Таким чином і злочинність знизиться, і зародиться нова система безпеки, каже міністр оборони.

"Далі питання вміння поводження із зброєю. Якщо ти проходиш всі етапи навчання, плюс є медичні довідки від лікаря, ти можеш навіть її зберігати вдома, стрілецьку зброю. Не боятися цього. Вогнепальна зброя має бути на руках у населення. Це, до речі, знижує злочинність. Нова система безпеки має народитись. Обов’язково має відбутися "Нюрберг-2", обов’язково має бути Міжнародний суд, де росіяни, військово-політичне керівництво мають отримати свої вироки і бути на лаві підсудних", — заявив Резніков.

Чи стане Україна членом НАТО після закінчення війни

У питанні щодо вступу до НАТО Резніков не сумнівається. Говорить, що Україна однозначно буде членом Альянсу.

"Я переконаний, що народиться новий альянс. Те, що ми будемо в НАТО, — от навіть не сумнівайтеся! Тисяча відсотків! І не тому що ми туди хочемо, а тому що вони будуть нас хотіти. Ми сьогодні маємо всі види озброєння, ми знаємо, як ним нищити ворога. А вони тільки на полігоні знають, як це робити", — різко заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков розповів таємницю успішного контрнаступу Збройних сил України на території Харківщини та Херсонщини. За його словами, уся справа у ретельній підготовці.

Окрім цього, Резніков розповів про цинізм та бездушність вищого військово-політичного командування Росії. За його словами, Міноборони РФ навіть не надало можливість трьом тисячам матерям поховати своїх синів, які загинули в перші дні повномасштабної війни.

А також додав, як українська делегація летіла на переговори з Росією до Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, найскладнішим рішенням було погодитись їхати на ці перемовини.