Резников рассказал, что должна сделать Украина для безопасного соседства с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что будет после победы и дальше Украины продолжать жить рядом с таким соседом, как Россия. По его словам, без огнестрельного оружия на руках украинцев и Международного трибунала не обойтись.

Об этом он сообщил в интервью с Дмитрием Комаровым.

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По словам Резникова, ключевым моментом должно стать наращивание военного потенциала, подготовка населения с детства и курсы военной подготовки.

"Наращивать наш независимый военно-промышленный общенациональный комплекс, подготовка населения с детства к тому, что надо уметь сопротивляться. Я не думаю, что нам нужна срочная служба. Должен быть другой подход, какой-то аналог швейцарского резервистского варианта. Когда человеку исполнится 18 лет, обязательно 2-3 месяца курсы элементарные: уметь копать траншею, обращение со стрелковым оружием, тактическая медицина и т.д.. Потом иди учись, работай. Но раз в год ты обязательно приезжаешь и обязательно ты проводишь время в лагере. банкир в швейцарском банке — ты все равно едешь. Ты главный врач — ты все равно едешь", — говорит министр.

Резников убежден, что огнестрельное оружие должно быть на руках украинцев. Таким образом, и преступность снизится, и зародится новая система безопасности, говорит министр обороны.

"Дальше вопрос умения обращения с оружием. Если ты проходишь все этапы обучения, плюс есть медицинские справки от врача, ты можешь даже его хранить дома, стрелковое оружие. Не бояться этого. Огнестрельное оружие должно быть на руках у населения. Это, кстати, снижает" преступность. Новая система безопасности должна родиться. Обязательно должен состояться "Нюрберг-2", обязательно должен быть Международный суд, где россияне, военно-политическое руководство должны получить свои приговоры и быть на скамье подсудимых", — заявил Резников.

Станет ли Украина членом НАТО после окончания войны

В вопросе вступления в НАТО Резников не сомневается. Говорит, что Украина будет однозначно членом Альянса.

"Я убежден, что родится новый альянс. То, что мы будем в НАТО, — вот даже не сомневайтесь! Тысяча процентов! И не потому что мы туда хотим, а потому что они будут нас хотеть. У нас сегодня есть все виды вооружения, мы знаем, как им уничтожать врага. А они только на полигоне знают, как это делать", — резко заявил Резников.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал тайну успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на территории Харьковщины и Херсонщины. По его словам, все дело в тщательной подготовке.

Кроме того, Резников рассказал о цинизме и бездушии высшего военно-политического командования России. По его словам, Минобороны РФ даже не предоставило возможность трем тысячам матерей похоронить своих сыновей, которые погибли в первые дни полномасштабной войны.

А также добавил, как украинская делегация летела на переговоры с Россией в Беларусь в начале полномасштабного вторжения. По его словам, самым сложным решением было согласиться ехать на эти переговоры.