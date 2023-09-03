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Резников спрогнозировал, когда украинские пилоты начнут использовать F-16

3 сентября 2023 16:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Резников спрогнозировал, когда украинские пилоты начнут использовать F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Укринформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Самолеты F-16, вероятно, смогут защищать небо над Украиной уже следующей весной, в 2024 году. Ведь сейчас уже разрешено обучение украинских пилотов на истребителях.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Укринформу".

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"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду — уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", — отметил он.

Потребность Украины в самолетах

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно около 160 новейших истребителей. Тогда у нее будут мощные военно-воздушные силы, которые смогут взять небо под свой контроль.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания, генералом Флеммингом Лентфером. Главной темой были истребители F-16.

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