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Резніков та глава Пентагону Остін зустрілися перед початком "Рамштайну"

21 квітня 2023 10:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Резніков та глава Пентагону Остін зустрілися перед початком "Рамштайну"
Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: Міноборони України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться засідання "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. 

Про це повідомив Остін у Twitter.

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Резніков зустрівся з Остіном

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні", — наголосив Остін.

Він додав, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки це потрібно.

Нагадаємо, на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Також ми писали, що українці можуть дізнатися про роботу міжнародної коаліції, яка допомагає Україні. На одному із українських телеканалів вийшов фільм про військову допомогу "Рамштайн" — коаліції Збройним силам України.

Додамо, військовий аналітик полковник Петро Черник зазначив, що надання Україні артилерійських боєприпасів та засобів ППО стане предметом обговорення під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"

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