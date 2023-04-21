Резніков та глава Пентагону Остін зустрілися перед початком "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: Міноборони України

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться засідання "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомив Остін у Twitter.

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"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні", — наголосив Остін.

Він додав, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки це потрібно.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & 🇺🇦 counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2023

Нагадаємо, на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Також ми писали, що українці можуть дізнатися про роботу міжнародної коаліції, яка допомагає Україні. На одному із українських телеканалів вийшов фільм про військову допомогу "Рамштайн" — коаліції Збройним силам України.

Додамо, військовий аналітик полковник Петро Черник зазначив, що надання Україні артилерійських боєприпасів та засобів ППО стане предметом обговорення під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".