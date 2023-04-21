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Резников и глава Пентагона Остин встретились перед началом "Рамштайна"

21 апреля 2023 10:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резников и глава Пентагона Остин встретились перед началом "Рамштайна"
Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Минобороны Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 апреля, состоится заседание "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщил Остин в Twitter.

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"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине", — подчеркнул Остин.

Он добавил, что США будут помогать Украине столько, сколько нужно.

Напомним, на встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

Также мы писали, что украинцы могут узнать работу международной коалиции, которая помогает Украине. На одном из украинских телеканалов вышел фильм о военной помощи "Рамштайн" — коалиции Вооруженным силам Украины.

Добавим, военный аналитик полковник Петр Черник отметил, что предоставление Украине артиллерийских боеприпасов и средств ПВО станет предметом обсуждения во время одиннадцатого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"

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