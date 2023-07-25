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Резников заявил, что ВСУ еще неоднократно ударят по Крымскому мосту

25 июля 2023 10:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Резников заявил, что ВСУ еще неоднократно ударят по Крымскому мосту
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Офис Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Украине продолжается контрнаступление. Чтобы уменьшить сопротивление оккупантов, ВСУ продолжат атаковать Крымский мост.

Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

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Как сообщил министр обороны Украины, ВСУ еще неоднократно нанесут удар по Керченскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Россией.

"Это нормальная тактика – разрушать логистические линии своего врага, чтобы остановить возможности получить больше боеприпасов, больше топлива, еды и т.д. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", — отметил он.

К тому же возмущением россиян по поводу вторжения на "их" территорию, конечно же, никто не интересуется.

"Все эти цели официальны, потому что это уменьшит их способность воевать против нас и поможет спасти жизнь украинцев" , — заявил Резников.

Напомним, Резников заявил, что после бунта ЧВК "Вагнер" в Кремле начался "момент перехода власти".

В то же время Резников прогнозирует, что война закончится следующим летом.

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