РФ атаковала Донецкую область авиабомбами — есть раненые и погибшие
В четверг, 11 апреля, российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате этого обстрела есть жертвы и раненые.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Что известно об обстреле Константиновки 11 апреля
Россияне ударили по городу управляемой авиабомбой КАБ-500. Две женщины получили ранения. Еще три человека погибли.
Есть повреждения частных домов, многоэтажки, инфраструктурных объектов и административного здания.
Патрульные полицейские оказывали помощь травмированным после прилета.
Напомним, ночью 11 апреля российская армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Целью неприятеля стала критическая инфраструктура. В Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях есть повреждения энергетических объектов.
Также оккупанты атакуют несколько областей Украины сейчас, ночью 12 апреля. В Херсонской, Николаевской и Кировоградской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!