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РФ атаковала Донецкую область авиабомбами — есть раненые и погибшие

12 апреля 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
РФ атаковала Донецкую область авиабомбами — есть раненые и погибшие
Разрушение после обстрела Константиновки. Скриншот видео Нацполиции Украины
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В четверг, 11 апреля, российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате этого обстрела есть жертвы и раненые.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Россияне ударили по городу управляемой авиабомбой КАБ-500. Две женщины получили ранения. Еще три человека погибли.

Есть повреждения частных домов, многоэтажки, инфраструктурных объектов и административного здания.

Патрульные полицейские оказывали помощь травмированным после прилета.

Напомним, ночью 11 апреля российская армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Целью неприятеля стала критическая инфраструктура. В Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях есть повреждения энергетических объектов.

Также оккупанты атакуют несколько областей Украины сейчас, ночью 12 апреля. В Херсонской, Николаевской и Кировоградской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

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